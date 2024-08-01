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16:38, 1 августа 2024Путешествия

Назван главный курорт России для богачей

Учредитель премии Urban Хасанова: Сочи стал главным курортом для богатых россиян

Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ

Сочи стал главным отечественным курортом для богатых россиян, отметили аналитики премии Urban. «Лента.ру» ознакомилась с выводами экспертов о развитии туристической инфраструктуры в городе.

Из-за увеличения стоимости зарубежного отдыха и санкционных ограничений россияне стали активнее ездить в Сочи, а также вкладываться в недвижимость, в том числе туристическую, рассказала учредитель и CEO проектов Urban Ольга Хасанова.

«Среди наиболее существенных внутренних факторов, повлиявших на бурное развитие высокобюджетного сегмента в Сочи, — резкий рост вложений в новостройки с дорогим и сверхдорогим предложением, выход застройщиков из федерального топ-100, запуск ряда масштабных комплексов, смещение интереса от реконструкции к новому строительству и переключение географических приоритетов с ограниченного для застройки Центрального района на Адлерский», — рассказала она.

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Аналитики компании пришли к выводу, что Сочи стал конкурировать с некоторыми популярными зарубежными направлениями. «К внешним [факторам спроса] можно отнести значительный приток состоятельных туристов, как проживающих сезонно, так и постоянно работающих удаленно», — добавила Ольга Хасанова.

Сочи во многом стал безальтернативным по уровню и разнообразию возможностей российским курортом, который во многом сместил в приоритетах обеспеченных людей такие лидирующие туристические направления, как Турция, Индонезия, Таиланд, ОАЭ и другие

Ольга Хасановаучредитель и CEO проектов Urban

За последние четыре года изменилась и география высокобюджетной недвижимости в городе. Если в 2020 году большая часть элитных объектов — 43,9 процента — находилась в Центральном районе, то сейчас этот показатель опустился до 23,9 процента. Теперь же лидирует Хостинский район, который вырос до 40,3 процента с 39. Заметно увеличился спрос в Адлерском районе — за четыре года он вырос с 8,6 до 26,9 процента. Незначительно сократилось предложение в Лазаревском районе — с 8,5 до 6,2 процента.

Существенную роль в росте туристической привлекательности сыграла Олимпиада 2014 года. После этого город приобрел статус круглогодичного курорта. К бывшей олимпийской столице проявили интерес крупные федеральные застройщики, которые стали бороться за состоятельных клиентов и начали конкурировать с топовыми туристическими столицами.

Ранее Краснодарский край признали любимым направлением россиян для отдыха летом.

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