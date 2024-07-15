Названы любимые направления отдыха россиян летом

АТОР: основной поток россиян летом направляется в Краснодарский край

Основной поток российских туристов летом 2024 года направляется в Краснодарский край. Другие любимые места отдыха соотечественников в беседе с aif.ru назвала исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

По словам собеседницы издания, в 2024 году прирост турпотока в этом регионе по сравнению с 2023-м превысил 10 процентов. Туроператоры также отмечают, что невероятно вырос спрос на Анапу.

Ломидзе добавила, что популярностью у россиян пользуются Карелия, Мурманск, Алтай и курорты Северного Кавказа. Кроме того, заметно прибавился турпоток в Москве (более чем на 50 процентов) и Санкт-Петербурге (на 20 процентов).

Ранее российские туристы описали свой идеальный отпуск. Так, более 60 процентов соотечественников признались, что считают лучшим вариантом проведения досуга пляжный отдых на отечественных или зарубежных курортах.