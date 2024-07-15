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18:02, 15 июля 2024Путешествия

Названы любимые направления отдыха россиян летом

АТОР: основной поток россиян летом направляется в Краснодарский край

Фото: Екатерина Лызлова / РИА Новости

Основной поток российских туристов летом 2024 года направляется в Краснодарский край. Другие любимые места отдыха соотечественников в беседе с aif.ru назвала исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

По словам собеседницы издания, в 2024 году прирост турпотока в этом регионе по сравнению с 2023-м превысил 10 процентов. Туроператоры также отмечают, что невероятно вырос спрос на Анапу.

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Ломидзе добавила, что популярностью у россиян пользуются Карелия, Мурманск, Алтай и курорты Северного Кавказа. Кроме того, заметно прибавился турпоток в Москве (более чем на 50 процентов) и Санкт-Петербурге (на 20 процентов).

Ранее российские туристы описали свой идеальный отпуск. Так, более 60 процентов соотечественников признались, что считают лучшим вариантом проведения досуга пляжный отдых на отечественных или зарубежных курортах.

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      Алина Черненко
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