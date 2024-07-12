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15:02, 12 июля 2024Путешествия

Россияне описали свой идеальный отпуск

Webbankir: более 60 процентов россиян считают идеальным отпуском пляжный отдых

Фото: Sergey Petrov / News.ru / Globallookpress.com

Более 60 процентов россиян считают идеальным вариантом проведения досуга пляжный отдых на отечественных или зарубежных курортах. Другие виды отпуска мечты соотечественников описаны в результатах исследования финансовой онлайн-платформы Webbankir, которое цитирует «МК».

Так, отдых на российских курортах назвали идеальным 33,6 процента опрошенных, а на зарубежных — 26,6 процента. Около 13,6 процента участников исследования в качестве лучшего варианта отпуска описали экскурсионную поездку по России, а отдых за границей предпочитают 6,7 процента. Тем временем 14 процентов россиян считают, что лучше всего проводить отпуск дома или на даче.

Ранее соотечественникам назвали самое выгодное направление для отдыха на пляже. В Ассоциации туроператоров России отметили, что за 87 тысяч рублей на двоих можно купить десятидневный тур в Абхазию на середину июля.

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      Алина Черненко
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