Цены в Китае снизились

Индекс потребительских цен в Китае снизился в августе на 0,4 %

Индекс потребительских цен (CPI) Китая — основной показатель инфляции — снизился в августе на 0,4 процента в годовом выражении. Об этом со ссылкой на данные статуправления КНР сообщает РИА Новости.

Месячный показатель упал в городах на 0,3 процента, а в сельской местности сразу на 0,6 процента. Цены на продовольствие в Китае уменьшились к августу 2024 года на 4,3 процента, транспорт и связь подешевели на 2,4 процента.

Согласно официальному прогнозу, инфляция должна составить в стране около двух процентов, напоминает агентство. Пока же, как и по итогам мая, цены с начала года снижаются на 0,1 процента.

В августе продолжил сокращаться и индекс цен производителей (PPI), потерявший год к году 2,9 процента.

Как отмечали ранее в Fitch, для поддержки экономического роста в условиях слабого внутреннего спроса, роста пошлин и самого длительного со времен Мао Цзедуна периода дефляции китайские власти используют бюджетные стимулы, что «наряду со структурной эрозией доходной базы, вероятно, будет поддерживать высокий бюджетный дефицит».