Китай столкнулся с самой длинной дефляцией со времен Мао Цзедуна

Bloomberg: Китай переживает самую продолжительную дефляцию с 1960-х годов

К началу 2025 года Китай столкнулся с самым длительным периодом дефляции, начиная с 1960 годов, когда страной руководил еще Мао Цзедун, приведший ее к длительной рецессии. Об этом пишет Bloomberg.

Большинство опрошенных изданием экономистов полагает, что по итогам прошлого года в стране снова зафиксируют снижение цен, при этом JPMorgan и Citigroup уверены, что дефляция растянется и на начавшийся год, а ее величина составит 0,2 процента.

В среднем за десятилетие до пандемии COVID-19 инфляция в Китае составляла 3,4 процента, но в последние годы стройная картина разрушена. Основной причиной эксперты называют жилищный кризис, в котором сгорели сбережения домохозяйств на сумму 18 триллионов долларов.

Столкнувшись с проблемой, китайцы предпочитают сберегать, а не тратить, что приводит к сокращению потребительских расходов. Продолжительная дефляция сказывается на ценах производителей, что ведет к падению их доходов, сокращению инвестиций и найма персонала. А эти факторы, соответственно, приводят к новому снижению спроса.

Дополнительной угрозой для Китая становится приход к власти в США Дональда Трампа, являющегося приверженцем торговых войн. Слабый внутренний спрос предприятия КНР компенсируют ростом экспорта, но если Белый дом поднимет тарифы, то добиться успеха на внешних рынках будет сложнее. Как отмечают СМИ, Пекин в случае угрозы может решиться на понижение курса юаня, что повысит привлекательность китайской продукции и частично компенсирует пошлины. Ранее Вашингтон неоднократно критиковал Китай за подобные действия, подозревая, что низкую стоимость китайской валюты поддерживают власти.