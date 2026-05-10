08:19, 10 мая 2026Россия

Россиянам назвали профессии с самыми большими отпусками

Голубева: Самый длинный ежегодный отпуск в РФ дают педагогам и космонавтам
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Svetlana Vozmilova / Global Look Press

Педагогам в России предоставляется ежегодный отпуск продолжительностью 56 дней, а космонавтам — 45 дней. Об этом журналистам ТАСС рассказала старший преподаватель кафедры предпринимательского, трудового и корпоративного права Президентской академии Татьяна Голубева.

Как подчеркнула эксперт, для космонавтов в этом смысле есть отдельные условия — после выполнения космического полета им дают дополнительно еще 30 дней отдыха. Между тем, право на отпуск в 56 дней предоставляется ученым, воспитателям и музыкальным руководителям, работающим с детьми дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья или нуждающимися в длительном лечении.

По словам Голубевой, увеличенную продолжительность отпуска также имеют военнослужащие, которые проходят службу на контрактной основе. Так, при выслуге лет менее 10 лет она составит 30 суток, от 10 до 15 лет — 35 суток, от 15 до 20 лет — 40 суток, а при стаже свыше 20 лет — 45 суток.

Гражданам, выполняющим трудовые обязанности на вредных или опасных производствах, дают дополнительные оплачиваемые отпуска — минимум семь дней. Сотрудники, работающие в ненормированном графике, должны иметь минимум три дня дополнительного отпуска.

«Несовершеннолетним работникам предоставляется ежегодный отпуск продолжительностью 31 день, а инвалидам — не менее 30 календарных дней», — рассказала Голубева.

Ранее статистика показала, какие отрасли в России имеют зарплату выше одного миллиона рублей. В феврале такие сферы были в семи регионах страны.

