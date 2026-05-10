Американский актер покайфовал под русскую народную песню в Венеции

Уиллем Дефо послушал русские народные песни от «Толоки» на Венецианской биеннале

Американский актер Уиллем Дефо посетил российский павильон на Венецианской биеннале и послушал русские народные песни. Об этом сообщил в своем Telegram-канале ансамбль «Толока».

На видео ансамбль исполняет песню «Коробочка», а артист кивает в такт и улыбается. В титрах отмечается, что «вероятность, что Уиллем Дефо будет кайфовать под русскую народную песню мала, но никогда не равна нулю». «Радуемся, когда русская песня вызывает теплые эмоции у людей из других культур. И верим, что русская песня достойна мирового признания», — говорится в сообщении.

Ранее международное жюри 61-й Венецианской биеннале искусства во главе с бразильским куратором Соланж Фаркаш ушло в отставку в полном составе. Причины данного решения не уточнялись.