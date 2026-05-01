Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
07:45, 1 мая 2026

Жюри Венецианской биеннале в полном составе ушло в отставку

Марина Совина
Фото: Elisa La Borla / Globallookpress

Международное жюри 61-й Венецианской биеннале искусства во главе с бразильским куратором Соланж Фаркаш ушло в отставку в полном составе. Об этом сообщается на официальном сайте мероприятия.

«С сегодняшнего дня получены заявления об отставке Международного жюри (...). В состав жюри входили Соланж Фаркаш (председатель), Зои Батт, Эльвира Дьянгани Осе, Марта Кузьма и Джованна Заппери», — утверждается в публикации.

Причины данного решения на уточняются.

Ранее стало известно, что Россия впервые с 2019 года появится на Венецианской биеннале современного искусства — с проектом «Дерево уходит корнями в небо». На 61-й по счету престижной международной выставке Россия будет представлена около 40 музыкантами, художниками, философами и поэтами.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok