Жюри Венецианской биеннале в полном составе ушло в отставку

Жюри 61-й Венецианской биеннале искусства ушло в отставку в полном составе

Международное жюри 61-й Венецианской биеннале искусства во главе с бразильским куратором Соланж Фаркаш ушло в отставку в полном составе. Об этом сообщается на официальном сайте мероприятия.

«С сегодняшнего дня получены заявления об отставке Международного жюри (...). В состав жюри входили Соланж Фаркаш (председатель), Зои Батт, Эльвира Дьянгани Осе, Марта Кузьма и Джованна Заппери», — утверждается в публикации.

Причины данного решения на уточняются.

Ранее стало известно, что Россия впервые с 2019 года появится на Венецианской биеннале современного искусства — с проектом «Дерево уходит корнями в небо». На 61-й по счету престижной международной выставке Россия будет представлена около 40 музыкантами, художниками, философами и поэтами.