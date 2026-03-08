Украина возмутилась из-за возвращения России на престижную выставку

Украина возмутилась из-за возвращения России на Венецианскую биеннале искусства

Россия впервые с 2019 года появится на Венецианской биеннале современного искусства — с проектом «Дерево уходит корнями в небо». Об этом сообщает The Art Newspaper Russia. Проект есть в составе объявленных организаторами участников.

На 61-й по счету престижной международной выставке Россия будет представлена около 40 музыкантами, художниками, философами и поэтами. Всего свои проекты представят 99 стран. Спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой заявил, что одна из тем российского проекта развивает идею о том, что «политика существует во временных измерениях, тогда как культуры общаются в вечности».

Участием российских мастеров искусства возмутились на Украине — министерства иностранных дел и культуры страны в своем заявлении призвали организаторов Венецианской биеннале пересмотреть решение о возвращении РФ. Там напомнили, что 27 февраля 2022 года ее организаторы осудили «агрессию» и выступили за мир и диалог. «Нам непонятно, почему эта позиция организаторов меняется сейчас <…> Недопуск России к международным культурным площадкам критически важен для сохранения их нейтральности, избегания политизации», — посчитали в ведомствах.

Минкульт Италии же объяснил, что организаторы биеннале приняли решение об участии России самостоятельно, «несмотря на противодействие итальянского правительства».

1 марта 2022 года команда российского павильона при Венецианской биеннале объявила, что отменяет свое участие в смотре. В официальном обращении представителей России указано, что к данному решению пришел куратор делегатов Раймундас Малашаускас, а также авторы павильона, художники Кирилл Савченков и Александра Сухарева.