Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
18:27, 8 марта 2026Культура

Украина возмутилась из-за возвращения России на престижную выставку

Украина возмутилась из-за возвращения России на Венецианскую биеннале искусства
Антон Похиляк
Антон Похиляк (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Antonio Calanni / AP

Россия впервые с 2019 года появится на Венецианской биеннале современного искусства — с проектом «Дерево уходит корнями в небо». Об этом сообщает The Art Newspaper Russia. Проект есть в составе объявленных организаторами участников.

На 61-й по счету престижной международной выставке Россия будет представлена около 40 музыкантами, художниками, философами и поэтами. Всего свои проекты представят 99 стран. Спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой заявил, что одна из тем российского проекта развивает идею о том, что «политика существует во временных измерениях, тогда как культуры общаются в вечности».

Участием российских мастеров искусства возмутились на Украине — министерства иностранных дел и культуры страны в своем заявлении призвали организаторов Венецианской биеннале пересмотреть решение о возвращении РФ. Там напомнили, что 27 февраля 2022 года ее организаторы осудили «агрессию» и выступили за мир и диалог. «Нам непонятно, почему эта позиция организаторов меняется сейчас <…> Недопуск России к международным культурным площадкам критически важен для сохранения их нейтральности, избегания политизации», — посчитали в ведомствах.

Минкульт Италии же объяснил, что организаторы биеннале приняли решение об участии России самостоятельно, «несмотря на противодействие итальянского правительства».

1 марта 2022 года команда российского павильона при Венецианской биеннале объявила, что отменяет свое участие в смотре. В официальном обращении представителей России указано, что к данному решению пришел куратор делегатов Раймундас Малашаускас, а также авторы павильона, художники Кирилл Савченков и Александра Сухарева.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Минэнерго США определилось с санкциями против России

    Началась гражданская война муравьев

    Жена Карпина заявила о беременности

    Украина возмутилась из-за возвращения России на престижную выставку

    У ФАС и РКН потребовали объяснить признание рекламы в Telegram незаконной

    Путин подписал закон об извещениях для россиян о розыске

    В США жестко высказались об иранском конфликте

    Семак извинился перед болельщицами «Зенита»

    Десятки рейсов отменены или задержаны в российском регионе

    Зеленский сообщил об отправке специалистов в Персидский залив

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok