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Представители России отменили свое участие в Венецианской биеннале 2022 года

Авторы российского павильона на Венецианской биеннале отменили участие в выставке

Фото: La Biennale di Venezia

Команда российского павильона при Венецианской биеннале объявила, что отменяет свое участие в смотре 2022 года. Об этом сообщается на сайте 59-й Международной художественной выставки.

В официальном обращении представителей России указано, что к данному решению пришел куратор делегатов Раймундас Малашаускас, а также авторы павильона, художники Кирилл Савченков и Александра Сухарева. В связи с этим было заключено, что Россия на биеннале не будет представлена в принципе.

Руководство выставки выразило солидарность с этим «мужественным и благородным поступком», говорится в сообщении.

Во вторник, 1 марта, стало известно, что Мюнхенский филармонический оркестр отстранил от работы российского дирижера Валерия Гергиева. Мэр города Дитер Райтер подчеркнул, что ранее потребовал от музыканта «ясно и недвусмысленно дистанцироваться» от спецоперации России на Украине. Однако Гергиев, по словам Райтера, так и не сделал этого.

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Сергей Равин
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