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12:34, 11 декабря 2024Экономика

Юаню предсказали падение из-за политики Трампа

Reuters: власти Китая могут ослабить юань в 2025 году
Кирилл Луцюк

Фото: Stringer / Reuters

Китайское руководство может понизить курс юаня в 2025 году в рамках борьбы с политикой повышенных пошлин, которой грозит Пекину избранный президент США Дональд Трамп. Об этом сообщило агентство Reuters.

Готовность властей Китая обсуждать этот вопрос свидетельствует, что стране нужны более серьезные экономические стимулы, а падение юаня может привести к удешевлению китайского экспорта, тем самым смягчив влияние пошлин и создав более свободную денежно-кредитную политику в материковом Китае. Предполагается, что Народный банк КНР может довести юань до курса в 7,5 за доллар.

По мнению экспертов аналитического центра China Finance 40 Forum, Китаю нужно временно отказаться от привязки юаня к доллару и вместо этого привязать его к стоимости корзины недолларовых валют, в частности, евро. Это обеспечит гибкость обменного курса в период торговой напряженности.

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Однако если китайская валюта резко ослабеет, то это может вызвать негативную реакцию со стороны торговых партнеров Китая, у которых не останется выбора, кроме как вводить ограничения на импорт его продукции.

Ранее экономист Татьяна Подольская призвала россиян хранить в юанях не больше 20 процентов сбережений. Она обратила внимание, что китайская валюта не является свободно конвертируемой, а ее курс жестко контролируется властями КНР. И если последние столкнутся с замедлением роста экономики их страны, то они могут серьезно понизить курс юаня.

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