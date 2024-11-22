Россиян предостерегли от юаня

Экономист Подольская: появились риски падения курса юаня

Доля сбережений в юанях не должна быть больше 20 процентов. Об этом заявила доцент кафедры международных экономических отношений Президентской академии Татьяна Подольская. ее процитировала «Газета.Ru».

Экономист напомнила, что китайская валюта не относится к категории свободно конвертируемых, а ее курс жестко контролируется властями КНР.

«На фоне замедления темпов роста экономики КНР существует риск того, что китайский юань будет дешеветь», — предположила она.

Что касается ставок по вкладам в юанях в российских банках, то они пока не очень большие, если сравнивать с рублевыми. В зависимости от срока размещения речь идет от 1,9 до 6,5 процента. Таким образом китайскую валюту можно рассматривать лишь как инструмент диверсификации рисков.

Кроме того, Подольская посоветовала жителям России откладывать по десять процентов от любого дохода на «финансовую подушку безопасности».

Ранее министр финансов России Антон Силуанов констатировал, что решение о хранении сбережений в иностранной валюте — это личное дело каждого человека. Однако, если россиянин не собирается тратить доллары или евро на внешних рынках, то сбережения лучше вложить в рублевые инструменты, которые сегодня отличаются хорошей доходностью.