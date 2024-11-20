Силуанов высказался о хранящих сбережения в иностранной валюте россиянах

Силуанов: хранение сбережений в иностранной валюте является личным делом каждого

Глава Минфина Антон Силуанов объяснил ранее произнесенную им фразу о том, что россияне не нуждаются в долларах, уточнив, что решение о хранении своих сбережений в иностранной валюте является личным делом каждого человека. Об этом он рассказал в интервью Наиле Аскер-заде на канале «Россия 1».

«Тот, кто планирует траты в иностранной валюте, конечно, может и хранить свои сбережения в этой части, в тех валютах, где он собирается их потратить. Кто-то хочет выехать за рубеж, кто-то хочет какие-то совершить другие, может быть, вложения в иностранных валютах — ради бога», — заявил он.