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21:07, 20 ноября 2024Экономика

Силуанов высказался о хранящих сбережения в иностранной валюте россиянах

Силуанов: хранение сбережений в иностранной валюте является личным делом каждого
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Антон Силуанов

Антон Силуанов. Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Глава Минфина Антон Силуанов объяснил ранее произнесенную им фразу о том, что россияне не нуждаются в долларах, уточнив, что решение о хранении своих сбережений в иностранной валюте является личным делом каждого человека. Об этом он рассказал в интервью Наиле Аскер-заде на канале «Россия 1».

«Тот, кто планирует траты в иностранной валюте, конечно, может и хранить свои сбережения в этой части, в тех валютах, где он собирается их потратить. Кто-то хочет выехать за рубеж, кто-то хочет какие-то совершить другие, может быть, вложения в иностранных валютах — ради бога», — заявил он.

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