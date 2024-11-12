Министр финансов Силуанов назвал доллары ненужными для россиян

Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что россиянам доллары не нужны. Об этом он высказался в интервью проекту «ТАСС Дети».

Силуанов назвал доллары ненужными для россиян в ответ на вопрос журналиста о необходимости этой валюты. Он добавил, что выгоднее всего хранить сбережения в облигациях федерального займа. Министр также призвал вступать в программу долгосрочных сбережений.

«Надежное выгодное доходное вложение. Вот куда надо смотреть, поэтому, если есть копеечка, участвуйте в финансовом рынке, не пожалеете», — заключил Силуанов.

Ранее Силуанов призвал молодежь вкладывать деньги в государственные бумаги. В августе он подчеркивал, что облигации федерального займа (ОФЗ) являются одним из самых надежных инструментов для вложения денег.