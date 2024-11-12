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06:54, 12 ноября 2024Экономика

Силуанов назвал доллары ненужными для россиян

Министр финансов Силуанов назвал доллары ненужными для россиян
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Антон Силуанов

Антон Силуанов. Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что россиянам доллары не нужны. Об этом он высказался в интервью проекту «ТАСС Дети».

Силуанов назвал доллары ненужными для россиян в ответ на вопрос журналиста о необходимости этой валюты. Он добавил, что выгоднее всего хранить сбережения в облигациях федерального займа. Министр также призвал вступать в программу долгосрочных сбережений.

«Надежное выгодное доходное вложение. Вот куда надо смотреть, поэтому, если есть копеечка, участвуйте в финансовом рынке, не пожалеете», — заключил Силуанов.

Ранее Силуанов призвал молодежь вкладывать деньги в государственные бумаги. В августе он подчеркивал, что облигации федерального займа (ОФЗ) являются одним из самых надежных инструментов для вложения денег.

ЖЗЛ
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