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13:10, 6 ноября 2024Экономика

Силуанов призвал молодежь вкладывать деньги в государственные бумаги

Министр финансов Силуанов призвал вкладывать деньги в гособлигации и депозиты
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Лучшими инструментами для инвестиций в России являются гособлигации, ценные бумаги и банковские депозиты, но если говорить о длительном инвестировании, то лучше вложиться в госбумаги. Об этом в ходе просветительского марафона «Знание. Первые» заявил глава Минфина Антон Силуанов, передает ТАСС.

Министр призвал молодежь не забывать о том, что нужно не только приумножать деньги, но и вкладывать их в образование, в семью, в воспитание детей, потому что это лучшая инвестиция и лучший капитал. Но если говорить только о финансах, то лучше сотрудничать с государством.

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