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15:49, 29 октября 2024Экономика

Российские облигации упали до минимума

Индекс корпоративных облигаций в России RUCBCPNS обновил многолетний минимум

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

В ходе торгов во вторник, 29 октября, индекс российских корпоративных облигаций RUCBCPNS обновил минимум с марта 2022 года, достигнув отметки 86,79 пункта. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Исторический минимум индекса равен 86,29 пункта. В начале года его значение составляло 96,44 пункта. Также до нового минимума с 2009 года — 96,91 пункта — опустился индекс российских государственных облигаций RGBI. До абсолютного антирекорда 2009 года ему осталось чуть больше четырех пунктов. С начала года RGBI потерял почти 25 пунктов.

Индекс RGBI включает в себя 25 наиболее ликвидных облигаций федерального займа (ОФЗ) с фиксированным купоном. Новым ударом по нему стало повышение ключевой ставки Центробанка до рекордного 21 процента с негативным прогнозом.

В свою очередь, индекс Мосбиржи, объединяющий акции наиболее ликвидных российских компаний, обновил минимум с начала сентября, вплотную подойдя к уровню 2550 пунктов. За последние две недели показатель упал почти на 300 пунктов.

Ранее инвестиционный банкир Евгений Коган предупредил, что в 2025 году на фоне макроэкономических факторов, санкций, действий правительства и Центробанка в России может сформироваться стагфляция, то есть сохраняющийся повышенный рост цен вместе с падением экономики.

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      Платон Щукин
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