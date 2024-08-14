Силуанов дал совет любящим рисковать россиянам

Силуанов: если россияне ищут надежный инструмент для вложений, то это ОФЗ

Облигации федерального займа (ОФЗ) — это один из самых надежных инструментов для вложения денег. Об этом заявил министр финансов России Антон Силуанов. Его цитирует РИА Новости.

По его словам, такие бумаги отличаются 100-процентной надежностью, а доходность по ним — 16 процентов. Любящие рисковать россияне могут попробовать себя на финансовом рынке, открыв себе индивидуальный инвестиционный счет и вложившись в ценные бумаги. Это может быть очень выгодным вложением, хотя, как признал министр, сложно сказать, «что будет завтра».

Глава Минфина полагает, что лучше всего вкладывать в себя, в образование, в детей и в семью. Кроме того, хороший вариант — это приобретение жилья через ипотеку.

Самый простой путь — банковский депозит. Для тех, кто выбрал более длинный горизонт планирования, есть специальная программа долгосрочных сбережений.

Ранее появился прогноз, что ставки по сберегательным вкладам в России будут экстравысокими до конца 2024 года. Обосновывается это тем, что столь жесткая денежно-кредитная политика еще никогда не оставалась на таких высоких уровнях.

Кроме того, россиянам посоветовали распределять накопления на нескольких банковских вкладах с разными сроками. Это даст возможность заработать в период повышения ставок.