Россиянам предрекли экстравысокие ставки по вкладам

Горшков: ставки по вкладам в России останутся экстравысокими до конца 2024-го

Ставки по сберегательным вкладам в России останутся экстравысокими до конца 2024 года. Такое развитие событий предрек заместитель президента-председателя правления ВТБ Георгий Горшков, его цитирует РБК.

По мнению эксперта, максимальные ставки по банковским депозитам и накопительным счетам для физлиц будут действовать «рекордно долго». Дело в том, что столь жесткая денежно-кредитная политика (ДКП) еще никогда не держалась на таких высоких уровнях (с декабря 2023-го по июль 2024 года она составляла 16 процентов), и даже в 2015 и 2022 году она держалась на пике месяц-два.

Ключевая ставка останется на высоком уровне как минимум «на значительную часть первого квартала 2025 года», предположил эксперт. «Это значит, что и у потребителей есть очень хорошая возможность фиксировать условия по вкладам и накопительным счетам на достаточно длительный период», — добавил он.

По словам спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко, высокая ключевая ставка в России не нравится никому, однако эта мера необходима для обеспечения макрофинансовой стабильности. По ее словам, важным является обуздание инфляции, которая является катастрофой экономики.

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина ранее заявила, что периода высоких ставок РФ не избежать и призвала не забывать об интересах небогатых россиян, «чьи и без того небольшие доходы не поспевают за инфляцией». Экономик все еще находится в состоянии значительного перегрева, а без повышения ключевой ставки присутствовали бы риски стагфляции.

Тем не менее ряд экспертов полагает, что для борьбы с темпами роста цен необходимы альтернативные поднятию ставки инструменты. Прежний инструментарий монетарной политики не работает в новых реалиях, когда повышение ставки практически никак не снижает потребительский спрос, разгоняющий инфляцию, а также играет против ее снижения и со стороны предложения.