Матвиенко высказалась о повышении ключевой ставки и работе Центробанка

Матвиенко заявила о профессиональной работе Центробанка и его председателя

Никому не нравится высокая ключевая ставка в России, но важно обеспечить макрофинансовую стабильность, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в связи с недавним решением Центробанка (ЦБ) поднять показатель с 16 до 18 процентов годовых. Ее слова приводит РИА Новости.

«Эта тема самая острая, она очень широко обсуждается в обществе, в бизнесе», — констатировала Матвиенко, отметив, что важным является обуздание инфляции, которую она назвала катастрофой экономики.

Политик отметила, что ЦБ РФ и его председатель Эльвира Набиуллина работают профессионально, способствуя удержанию финансовой стабильности и курса рубля при помощи имеющихся инструментов.

Ранее Набиуллина, говоря о том, что периода высоких ставок РФ не избежать, призвала не забывать об интересах небогатых россиянах, «чьи и без того небольшие доходы не поспевают за инфляцией». Она констатировала, что экономика страны все еще находится в состоянии значительного перегрева, а без повышения ключевой ставки присутствовали бы риски стагфляции. В то же время эксперты считают, что ЦБ предстоит заняться поиском альтернативных инструментов борьбы с темпами роста цен, поскольку прежний инструментарий монетарной политики не работает в новых реалиях, когда повышение ставки практически никак не снижает потребительский спрос, разгоняющий инфляцию, а также играет против ее снижения и со стороны предложения.