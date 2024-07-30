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13:42, 30 июля 2024Экономика

Набиуллина объяснила необходимость высоких ставок интересами небогатых семей

Набиуллина заявила, что России не избежать периода высоких ставок
СюжетСнижение доходов россиян:

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Периода высоких ставок России не избежать, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина. Как сообщает РИА Новости, в связи с этим она призвала не забывать об интересах небогатых россиянах, «чьи и без того небольшие доходы не поспевают за инфляцией».

«Политика снижения инфляции — это не какая-то абстракция, а вопрос, смогут ли они прокормить себя, свою семью, выбраться из бедности», — объяснила Набиуллина необходимость ужесточения денежно-кредитной политики.

Регулятор на прошлой неделе резко поднял не только ключевую ставку (с 16 до 18 процентов годовых), но и прогноз по инфляции в 2024 году. В апреле он составлял 4,3-4,8 процента, а теперь достиг 6,5-7 процентов.

Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина констатировала, что экономика страны все еще находится в состоянии значительного перегрева, а без повышения ключевой ставки присутствовали бы риски стагфляции. В то же время эксперты считают, что ЦБ предстоит заняться поиском альтернативных инструментов борьбы с темпами роста цен, поскольку прежний инструментарий монетарной политики не работает в новых реалиях, когда повышение ставки практически никак не снижает потребительский спрос, разгоняющий инфляцию, а также играет против ее снижения и со стороны предложения.

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      Дмитрий Воронин
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