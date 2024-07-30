Набиуллина объяснила необходимость высоких ставок интересами небогатых семей

Набиуллина заявила, что России не избежать периода высоких ставок

Периода высоких ставок России не избежать, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина. Как сообщает РИА Новости, в связи с этим она призвала не забывать об интересах небогатых россиянах, «чьи и без того небольшие доходы не поспевают за инфляцией».

«Политика снижения инфляции — это не какая-то абстракция, а вопрос, смогут ли они прокормить себя, свою семью, выбраться из бедности», — объяснила Набиуллина необходимость ужесточения денежно-кредитной политики.

Регулятор на прошлой неделе резко поднял не только ключевую ставку (с 16 до 18 процентов годовых), но и прогноз по инфляции в 2024 году. В апреле он составлял 4,3-4,8 процента, а теперь достиг 6,5-7 процентов.

Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина констатировала, что экономика страны все еще находится в состоянии значительного перегрева, а без повышения ключевой ставки присутствовали бы риски стагфляции. В то же время эксперты считают, что ЦБ предстоит заняться поиском альтернативных инструментов борьбы с темпами роста цен, поскольку прежний инструментарий монетарной политики не работает в новых реалиях, когда повышение ставки практически никак не снижает потребительский спрос, разгоняющий инфляцию, а также играет против ее снижения и со стороны предложения.