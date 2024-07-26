В Центробанке назвали условие для снижения инфляции в России

ЦБ: для снижения инфляции в РФ необходимо ужесточение денежно-кредитной политики

Условием для снижения темпов роста цен в России является еще более жесткая денежно-кредитная политика, говорится в сообщении Банка России, посвященном решению повысить ключевую ставку с 16 до 18 процентов годовых.

«Для того чтобы инфляция вновь начала снижаться, требуется дополнительное ужесточение денежно-кредитной политики, а для возвращения инфляции к цели — существенно более жесткие денежно-кредитные условия, чем предполагалось ранее», — отметили в ЦБ.

Регулятор в пятницу резко поднял не только ключевую ставку, но и прогноз по инфляции в 2024 году. В апреле он составлял 4,3-4,8 процента, а теперь достиг 6,5--7,0 процента. Среди факторов принятого решения назвали, в частности, рост инфляционных ожиданий россиян и то, что ценовые ожидания предприятий в целом не изменились, но оставались высокими.

Ранее об обеспокоенности российского руководства ростом цен высказался представитель Кремля Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что таргетирование инфляции является одним из приоритетов экономических властей, а определенные меры прорабатываются.