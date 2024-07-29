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08:32, 29 июля 2024Экономика

В России заявили о «съевшей» ключевую ставку инфляции

Эксперт Клещев: высокая ключевая ставка играет против снижения инфляции в РФ
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Sergey Petrov / News.ru / Global Look Press

Повышение ключевой ставки ЦБ РФ практически никак не снижает потребительский спрос, разгоняющий инфляцию, а также играет против ее снижения и со стороны предложения. Такое мнение высказал в беседе с «Ведомостями» управляющий директор, член совета директоров инвестиционной компании ЛМС Александр Клещев.

Эксперт считает, что прежний инструментарий монетарной политики не работает в новых реалиях, поскольку рост спроса обусловлен прежде всего принятыми правительством после начала СВО мерами, а расширение производства в экономике при такой высокой стоимости денег затруднительно. Дефицит на рынке труда также высокой ставкой не снизить, заявил он, резюмировав, что ЦБ предстоит заняться поиском альтернативных инструментов борьбы с темпами роста цен.

В свою очередь директор группы суверенных и региональных рейтингов АКРА Дмитрий Куликов полагает, что ЦБ допускает большую устойчивость перегрева экономики, связанную с рядом причин. Более высокий и длительный перегрев является фактором роста инфляции и прогноза по ней, а значит, и обоснованием ужесточения политики, указывает аналитик. «Казус этого года, состоящий в неспособности экономики затормозить, связан с тем, что ставка 16 процентов оказалась не такой высокой, как думал ЦБ, и инфляция ее съела», — прокомментировала главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова.

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Регулятор в пятницу поднял не только ключевую ставку (с 16 до 18 процентов годовых), но и прогноз по инфляции в 2024 году. В апреле он составлял 4,3-4,8 процента, а теперь достиг 6,5--7 процентов. Также ожидается более динамичный рост ВВП в этом году. Его оценка выросла до 3,5–4 процента с апрельских 2,5–3,5 процента.

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина констатировала, что экономика страны все еще находится в состоянии значительного перегрева, а без повышения ключевой ставки присутствовали бы риски стагфляции, остановить которую можно будет только ценой глубокой рецессии. Стремлением предотвратить такой сценарий и объяснили подъем ставки.

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      Дмитрий Воронин
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