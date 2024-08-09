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09:31, 9 августа 2024Экономика

Россиянам напомнили о принципе «лесенки» в накоплениях

Эксперт Мехтиев: принцип «лесенки» поможет заработать на нескольких вкладах

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Распределение накоплений на несколько банковских вкладов с разными сроками поможет заработать в период повышения ставок. О так называемом принципе «лесенки» россиянам напомнил основатель сервиса «Кредчек» Эльман Мехтиев, его цитирует агентство «Прайм».

Для начала стоит посчитать свои ежемесячные траты (покупка продуктов, услуги ЖКХ, платежи по кредитам и другие), а также нерегулярные расходы, которые планируются в ближайшем будущем. К ним относятся, например, покупка дорогой техники, страховки для автомобиля, объяснил эксперт. После этого необходимо распределить сумму имеющихся сбережений на несколько условных конвертов, исходя из сроков, когда определенная сумма понадобится на дополнительные расходы — для этих средств нужно будет подобрать соответствующие депозиты, сказал Мехтиев.

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«Например, есть 250 тысяч рублей сбережений. Если через 7 недель понадобятся лишние 30 тысяч рублей на КАСКО, то откладываем эту сумму на депозит на 1 месяц. Если через 3,5 месяца понадобится лишние 50 тысяч рублей на добровольное медицинское страхование, то из 250 тысяч откладываем 50 тысяч на трехмесячный депозит. А оставшиеся 170 тысяч рублей можно разместить на более длинный срок — на 6 месяцев и даже более», — привел пример специалист.

При этом эксперт не рекомендовал размещать средства на депозите на срок более года даже по очень выгодным условиям. Мехтиев предупредил, что если в случае «кассового разрыва» придется брать кредит, так как доступа к своим сбережениям не будет, переплата за займ будет больше, чем заработок на высокой ставке банка по долгосрочному вкладу. Он также призвал не класть все яйца в одну корзину, «даже если это самая большая или самая известная копилка».

Ранее Центробанк РФ отметил, что уровень процентных ставок оказался недостаточен для дальнейшего роста привлекательности сбережений. Вдобавок для многих домохозяйств, доходы которых выросли за несколько последних лет, свойственна более низкая склонность к сбережению, заявил регулятор. Между тем для финансирования инвестиций стране нужна более высока норма сбережения, подчеркнули в ЦБ.

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