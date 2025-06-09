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11:27, 9 июня 2025Экономика

Цены в Китае продолжили снижаться

В Китае четвертый месяц подряд фиксируют снижение потребительских цен
Дмитрий Воронин

Фото: Florence Lo / Reuters

Потребительские цены в Китае уменьшились в мае, а также за первые пять месяцев 2025 года на 0,1 процента в годовом выражении. Об этом со ссылкой на данные статистического управления страны сообщает «Интерфакс».

Отмечается, что снижение показателя в КНР продолжается четвертый месяц подряд, а аналитики прогнозировали падение цен в прошлом месяце на 0,2 процента.

Цены без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей выросли в мае на 0,6 процента. Продукты при этом подешевели на 0,4 процента, а транспортные услуги — сразу на 4,3 процента.

Снижение цен производителей, фиксируемое Пекином, (Индекс PPI — показатель среднего уровня изменения цен на сырье, материалы и товары промежуточного потребления относительно базисного периода с точки зрения продавцов) произошло 32-й месяц подряд. Год к году в мае оно составило 3,3 процента после апрельских 2,7 процента.

В позапрошлом месяце рейтинговое агентство Fitch понизило рейтинг Китая в иностранной валюте с «А+» до «А» со стабильным прогнозом, объяснив решение ожиданиями дальнейшего ухудшения госфинансов и быстрого увеличения госдолга. В агентстве тогда отметили, что для поддержки экономического роста в условиях слабого внутреннего спроса, роста пошлин и самого длительного со времен Мао Цзедуна периода дефляции власти продолжат использовать бюджетные стимулы, что «наряду со структурной эрозией доходной базы, вероятно, будет поддерживать высокий бюджетный дефицит».

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