Кредитный рейтинг Китая понизили

Fitch понизило рейтинг Китая с А+ до А

Международное рейтинговое агентство Fitch понизило долгосрочный рейтинг Китая в иностранной валюте с «А+» до «А» со стабильным прогнозом. Об этом сообщается на сайте организации.

Понижение кредитного рейтинга эксперты объяснили ожиданиями дальнейшего ухудшения госфинансов Китая и быстрого увеличения госдолга страны. В Fitch отмечают, что для поддержки экономического роста в условиях слабого внутреннего спроса, роста пошлин и дефляции власти в КНР продолжат использовать бюджетные стимулы, что «наряду со структурной эрозией доходной базы, вероятно, будет поддерживать высокий бюджетный дефицит».

Согласно представленному прогнозу, дефицит бюджета Китая увеличится с 6,5 процента ВВП в прошлом году до 8,4 процента в 2025-м, что существенно выше среднего значения в 2,7 процента ВВП для стран рейтинговой категории «А».

Годом ранее, принимая решение ухудшить прогноз по долгосрочному кредитному рейтингу Китая со «стабильного» до «негативного», в Fitch объяснили его растущими рисками для бюджета страны и неопределенностью экономических перспектив. Дефицит госбюджета на 2024 год аналитики прогнозировали на более высоком, чем оказалось в итоге, уровне в 7,1 процента ВВП.