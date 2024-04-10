Второе агентство ухудшило прогноз по китайской экономике
Рейтинговое агентство Fitch ухудшило прогноз по долгосрочному кредитному рейтингу Китая со «стабильного» до «негативного». Такие решение аналитики объяснили растущими рисками для китайского бюджета и неопределенностью экономических перспектив. Заявление опубликовано на сайте организации.
В декабре прошлого года свой прогноз по китайской экономике ухудшило Moody's. Тогда в качестве вероятного сценария указывались проблемы у местных и региональных администраций и государственных предприятий, из-за которых тем придется обращаться за помощью к правительству.
Таким образом, Fitch стало уже вторым агентством, которое принимает такое решение в отношении КНР. По его прогнозу, дефицит госбюджета в текущем году достигнет 7,1 процента ВВП, что на 1,3 процентных пункта выше, чем годом ранее. Этот показатель в два раза выше, чем средний за 2015-2019 годы.
В списке вызовов, с которыми столкнется китайская экономика, названы растущие бюджетные проблемы и низкий уровень дохода на душу населения. Минфин Китая уже выразил сожаление заключением агентства. По мнению чиновников, Fitch не смогли объективно оценить усилия, предпринимаемые Пекином для стабилизации ситуации.
Ранее сообщалось, что в Moody's, перед тем как объявить о своем решении, попросили сотрудников китайского отделения не приезжать в офисы из-за угрозы обысков.