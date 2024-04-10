Второе агентство ухудшило прогноз по китайской экономике

Fitch ухудшило прогноз по долгосрочному кредитному рейтингу КНР до «негативного»

Рейтинговое агентство Fitch ухудшило прогноз по долгосрочному кредитному рейтингу Китая со «стабильного» до «негативного». Такие решение аналитики объяснили растущими рисками для китайского бюджета и неопределенностью экономических перспектив. Заявление опубликовано на сайте организации.

В декабре прошлого года свой прогноз по китайской экономике ухудшило Moody's. Тогда в качестве вероятного сценария указывались проблемы у местных и региональных администраций и государственных предприятий, из-за которых тем придется обращаться за помощью к правительству.

Таким образом, Fitch стало уже вторым агентством, которое принимает такое решение в отношении КНР. По его прогнозу, дефицит госбюджета в текущем году достигнет 7,1 процента ВВП, что на 1,3 процентных пункта выше, чем годом ранее. Этот показатель в два раза выше, чем средний за 2015-2019 годы.

В списке вызовов, с которыми столкнется китайская экономика, названы растущие бюджетные проблемы и низкий уровень дохода на душу населения. Минфин Китая уже выразил сожаление заключением агентства. По мнению чиновников, Fitch не смогли объективно оценить усилия, предпринимаемые Пекином для стабилизации ситуации.

Ранее сообщалось, что в Moody's, перед тем как объявить о своем решении, попросили сотрудников китайского отделения не приезжать в офисы из-за угрозы обысков.