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14:12, 7 декабря 2023Экономика

Международное рейтинговое агентство признало страх перед Китаем

FT: Moody’s просило сотрудников в КНР работать из дома перед изменением прогноза

Фото: Jason Lee / Reuters

Перед изменением прогноза по китайским суверенным облигациям до «негативного» руководство рейтингового агентства Moody’s просило своих сотрудников, работающих в КНР, работать из дома и не приходить в офисы. Об этом со ссылкой на источники в компании пишет Financial Times (FT).

Поводом для такой просьбы, как утверждает собеседник издания, стал страх перед реакцией Пекина на негативное решение. По его словам, прямо об этом не говорилось, но все все понимают. «Мы боимся государственных проверок», — объяснил он.

Также аналитикам, работающим в Гонконге, предложили какое-то время, пока ситуация не станет понятной, отказаться от поездок на материковый Китай. Такие меры усложнят работу правоохранителей, потому что в офисе они могли бы допрашивать сразу множество сотрудников, а вероятность прихода с обыском к каждому аналитику в дом ниже.

До этого работники ряда зарубежных компаний уже пострадали от давления, которое выражалось в обысках, допросах, полицейских рейдах, ограничений на выезд и даже арестах.

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Изменение прогноза по кредитному рейтингу от Moody’s уже привело к рекордному почти за пять лет падению стоимости крупнейших китайских компаний. С начала года индекс CSI300 потерял уже 12 процентов, что стало одним из худших в Азии результатов.

Ранее в декабре один из крупнейших инвестиционных банков Китая China International Capital Corporation запретил своим аналитикам говорить о проблемах национальной экономики. Впервые с ухудшением качество информации о положении дел в стране иностранные инвесторы столкнулись летом этого года. Многочисленные источники утверждали, что Пекин ведет масштабную борьбу против независимых высказываний об экономике. Под запрет, в частности, попадает обсуждение таких тем, как дефляция, безработица, снижение цен производителей и отток капитала.

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      Платон Щукин
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