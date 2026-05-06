17:28, 6 мая 2026Экономика

Названы российские города с самым дешевым жильем

Александра Качан (Редактор)

Фото: Олег Елков / ТАСС

Российским городом-миллионником с самым доступным жильем в новостройках стал Волгоград. Об этом говорится в исследовании системы мониторинга и анализа недвижимости bnMAP.pro, передает ТАСС.

В мае средняя стоимость квадратного метра в Волгограде составила 132,4 тысячи рублей — самый низкий показатель среди исследованных городов. Вторую строчку рейтинга занял Ростов-на-Дону с 140,8 тысячи рублей за квадрат, третью — Воронеж с 151,3 тысячи рублей за квадрат.

Лидером по стоимости квартир в новостройках остается Москва, где квадрат в среднем стоит 720,1 тысячи рублей. На втором месте находится Санкт-Петербург с 367,7 тысячи рублей за метр, на третьем — Казань с 276,2 тысячи рублей за квадрат.

Ранее стало известно, во сколько обойдется самая дешевая квартира на первичном элитном рынке столицы. Стоимость квадрата в наиболее доступном объекте составила 17,3 миллиона рублей.

