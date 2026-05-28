Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
15:28, 28 мая 2026Из жизни

Быка-двойника Трампа решили не приносить в жертву

В Бангладеш быка, похожего на Дональда Трампа, спасли от жертвоприношения
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Abdul Goni / Anadolu via Getty Images

В Бангладеш власти спасли от жертвоприношения на праздник Курбан-байрам быка-двойника Дональда Трампа — редкое животное-альбинос весом почти 700 килограммов. Об этом сообщает Black Country Radio.

Бык, похожий на американского президента из-за светлого хохолка на голове и названный в его честь, был уже продан для ритуального забоя. Однако министр внутренних дел Салахуддин Ахмед распорядился помиловать животное из соображений безопасности и из-за небывалого общественного интереса. Покупателю вернули деньги, а быка перевезли в национальный зоопарк в Дакке. Чиновник министерства заявил, что не приносить быка в жертву решили в последний момент.

Владелец фермы Зиауддин Мридха рассказал, что имя быку придумал его младший брат, заметивший сходство с президентом США. Животное отличается спокойным нравом и нуждается в тщательном уходе. Видео с быком разлетелись в соцсетях, и толпы стали приезжать на ферму, чтобы увидеть знаменитость.

Материалы по теме:
Самый страшный зверь Бегемот-каннибал и кровавый фестиваль на лучших снимках дикой природы
Самый страшный зверьБегемот-каннибал и кровавый фестиваль на лучших снимках дикой природы
12 сентября 2019
«Я вырвала сына из пасти леопарда» Дикие звери приходят в индийскую деревню и калечат людей. Даже дети берут в руки топоры
«Я вырвала сына из пасти леопарда»Дикие звери приходят в индийскую деревню и калечат людей. Даже дети берут в руки топоры
13 января 2021
Редчайшие хищники съели трех человек за две недели. Как борьба за спасение исчезающего вида привела к патовой ситуации?
Редчайшие хищники съели трех человек за две недели.Как борьба за спасение исчезающего вида привела к патовой ситуации?
14 марта 2025
«Ружье не поможет» Как пираты и браконьеры воюют с тиграми-людоедами в самых опасных джунглях планеты
«Ружье не поможет»Как пираты и браконьеры воюют с тиграми-людоедами в самых опасных джунглях планеты
2 июля 2021

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп объявил войну одному виду рыб. Он заявил, что борется с инвазивными азиатскими карпами, захватившими Великие озера.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Разжигательница войны с низким IQ». В Кремле, МИД и Госдуме ответили на заявления Каллас о переговорах по Украине

    В России разработали систему для защиты от «Бабы-Яги»

    Флорист показала необычный свадебный букет и вызвала споры в сети

    Названо число пропавших без вести жителей российского приграничья

    Финляндия вызвала посла России

    Иностранная авиакомпания отказала в перевозке беременной россиянке

    Москвичам предсказали наступление устойчивой жары

    Состоятельные россияне стали богатеть медленнее

    Один вид топлива подорожал больше чем на 121 процент

    В Подмосковье начали уничтожать опасное растение с помощью беспилотников

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok