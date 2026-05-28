Быка-двойника Трампа решили не приносить в жертву

В Бангладеш быка, похожего на Дональда Трампа, спасли от жертвоприношения

В Бангладеш власти спасли от жертвоприношения на праздник Курбан-байрам быка-двойника Дональда Трампа — редкое животное-альбинос весом почти 700 килограммов. Об этом сообщает Black Country Radio.

Бык, похожий на американского президента из-за светлого хохолка на голове и названный в его честь, был уже продан для ритуального забоя. Однако министр внутренних дел Салахуддин Ахмед распорядился помиловать животное из соображений безопасности и из-за небывалого общественного интереса. Покупателю вернули деньги, а быка перевезли в национальный зоопарк в Дакке. Чиновник министерства заявил, что не приносить быка в жертву решили в последний момент.

Владелец фермы Зиауддин Мридха рассказал, что имя быку придумал его младший брат, заметивший сходство с президентом США. Животное отличается спокойным нравом и нуждается в тщательном уходе. Видео с быком разлетелись в соцсетях, и толпы стали приезжать на ферму, чтобы увидеть знаменитость.

