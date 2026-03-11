Реклама

Трамп объявил войну одному виду рыб

Президент США Трамп объявил войну азиатским карпам
Юлия Юткина
Фото: Seoul_Asiia.Nam / Shutterstock / Fotodom

Президент США Дональд Трамп заявил, что борется с инвазивными азиатскими карпами, захватившими Великие озера. Его слова передает People.

Американский лидер объявил войну азиатским карпам, поскольку они расплодились в озере Мичиган и окрестностях. Он объяснил, что сейчас спасает Великие озера вместе с губернатором Мичигана.

«Я попрошу и других губернаторов присоединиться к этой борьбе, в том числе губернаторов Иллинойса, Висконсина, Миннесоты, Пенсильвании, Огайо, Индианы, Нью-Йорка и, конечно, будущего губернатора Канады Марка Карни, который, я знаю, будет рад внести свой вклад в это достойное дело», — добавил он. Часть Великих озер, захваченных опасными рыбами, располагается на территории Канады.

Трамп не в первый раз предлагает Канаде стать 51-м штатом США. Ранее он заявлял, что это поможет устранить торговые тарифы, снизить налоги и гарантировать Канаде «полную безопасность от угроз со стороны российских и китайских кораблей, которые ее постоянно окружают».

Азиатский карп — неофициальное название для нескольких видов карповых пресноводных рыб. Под ним обычно подразумеваются белый толстолобик, пестрый толстолобик и черный амур. В 1970-х годах их привезли в Северную Америку из Азии. Карпы быстро размножились и стали объедать местные виды.

Ранее сообщалось, что губернатор штата Флорида, США, Рон Десантис продолжил сотрудничество с компанией, которая изготавливает изделия из кожи инвазивных питонов. В июле 2024 года ей удалось поймать 748 змей.

