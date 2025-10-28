Губернатор решил делать из питонов-захватчиков кошельки и ремни

Во Флориде из инвазивных питонов стали делать кошельки

Губернатор штата Флорида, США, Рон Десантис продолжил сотрудничество с компанией, которая изготавливает изделия из кожи инвазивных питонов. Об этом сообщается на сайте политика.

Десантис рассказал об успехах партнерства с компанией INVERSA. В 2024 году компании стали поставлять кожу темных тигровых питонов, а там, в свою очередь, делать из этого сырья кошельки, ремни, ботинки и даже футбольные и бейсбольные мячи.

По словам губернатора, штат и так необходимо очистить от змей-захватчиков. INVERSA же предоставляет возможность не расправляться с питонами бездумно, а превращать их кожу в изделия класса люкс, которыми можно пользоваться.

В июле 2024 года компании удалось поймать 748 питонов, и ее руководство планирует увеличить это число в следующем году в десятки раз. Оно объяснило, что активно внедряет в свои процессы искусственный интеллект. Тот прогнозирует поведение змей и лучше их отслеживает.

Темные тигровые питоны — инвазивный вид во Флориде. Они вредят местной экосистеме. «Эти твари могут прикончить даже оленя», — отметил Десантис.

Ранее сообщалось, что департамент здравоохранения штата Флорида выпустил официальное предупреждение о недопустимости употребления в пищу мяса ковровых питонов. Это ставит под угрозу уникальную программу по борьбе с инвазивными питонами.