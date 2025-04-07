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14:52, 7 апреля 2025Экономика

Путин разрешил нанимать подростков с 14 лет

Путин разрешил наем подростков с 14 лет на работу в летние каникулы и выходные
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Вячеслав Прокофьев / РИА Новости

Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий работодателям привлекать к работе в выходные во время летних каникул детей в возрасте от 14 до 18 лет. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Закон требует получить для такого найма письменное согласие родителей работника, если тому еще не исполнилось 15 лет, или согласие самого подростка, если ему от 15 до 18 лет.

Речь идет о работе, которая выполняется по направлению органов службы занятости или в составе студотрядов, включенных в реестр молодежных и детских объединений, пользующихся господдержкой.

Ранее работа разрешалась только подросткам, занятым в рамках творческих профессий, теперь же список расширили. Вступление новых норм в силу произойдет 1 сентября 2025 года. Таким образом, на период предстоящих летних каникул условия не распространяются. В Федерации независимых профсоюзов России уже заверили, что не видят вреда в инициативе.

Ранее президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ Сергей Катырин заявил о возможности справиться с угрожающим стране рекордным дефицитом кадров с помощью активного использования промышленных роботов и автоматизации производства.

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