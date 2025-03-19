Названы способы справиться с дефицитом кадров в России

ТПП: бизнес в РФ справляется с дефицитом кадров автоматизацией и переподготовкой

Почти половина предприятий малого и среднего бизнеса в России испытывают дефицит кадров. Способы справиться с ним назвал президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ Сергей Катырин, его цитирует РИА Новости.

Сильнее всего недостает работников в промышленности, где требуются специалисты, владеющие современными технологиями, навыками работы с автоматизированными системами и промышленными роботами. Решают проблему нехватки рабочих рук с помощью автоматизации и роботизации, а также внедрения различных цифровых решений. Инвестиции в этом направлении увеличиваются на 15-20 процентов в год, отметил Катырин.

Еще один способ побороть дефицит работников — возрождение системы профессионального образования. Образовательные учреждения все чаще сотрудничают с бизнесом, подстраивая программы под его запросы. Это позволяет выпускать специалистов, которые сразу готовы устроиться на производства.

«Третье направление — переподготовка и повышение квалификации уже работающих сотрудников. Многие предприятия, особенно в обрабатывающей промышленности, создают собственные учебные центры, проводят курсы, обучают персонал работе на современном оборудовании. Это позволяет не только закрывать кадровый дефицит, но и повышать производительность», — добавил представитель ТПП.

Сооснователь и управляющий партнер UpScale11 Анастасия Хрисанфова отметила, что работодатели в РФ стали все чаще делать упор на удержании уже нанятых специалистов. Почти половина (42 процента) опрошенных работодателей считают текучесть кадров ключевым вызовом. Однако раньше на рынке наблюдался «истерический наем» сотрудников. Сейчас же компании разворачиваются в сторону долгосрочного планирования в вопросе кадров.