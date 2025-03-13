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18:24, 13 марта 2025Экономика

Российские компании стали удерживать сотрудников после истерического найма

«Ъ»: Работодатели в РФ перешли от найма сотрудников к их удержанию
Кирилл Луцюк

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Российские работодатели стали все чаще делать упор на удержании уже нанятых специалистов. Об этом заявила сооснователь и управляющий партнер UpScale11 Анастасия Хрисанфова. Ее процитировало издание «Коммерсантъ».

Хрисанфова сослалась на результаты исследования, которое показало, что 42 процента опрошенных работодателей считают текучесть кадров ключевым вызовом. Однако раньше на рынке наблюдался «истерический наем» сотрудников. Сейчас же компании разворачиваются в сторону долгосрочного планирования в вопросе кадров.

«В первую строчку в стратегии развития компании ставят удержание людей»,— рассказала Хрисанфова.

По ее словам, впервые за два десятилетия работодатели фиксируют, что их штаты укомплектованы не на 90-95 процентов, как обычно, а лишь на 70.

Ранее экономист Игорь Балынин спрогнозировал, что дефицит высококвалифицированных кадров в промышленности и IT-сегменте продолжит оставаться причиной ускоренного роста заработных плат в России.

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