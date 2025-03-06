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07:14, 6 марта 2025Экономика

Россиянам предсказали средний размер зарплаты к 2030 году

Доцент Балынин: К 2030 году средняя зарплата в России составит 151 тысячу рублей
Кирилл Луцюк

Фото: Pixabay

Дефицит высококвалифицированных кадров в промышленности и IT-сегменте будет способствовать ускоренному росту заработных плат в России. Об этом заявил доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин. его процитировала «Газета.Ru».

Он напомнил, что в 2024 году средняя зарплата достигла 87,9 тысячи рублей. В 2025 году она поднимется до 100–105 тысяч. Что касается 2030 года, то по сравнению с 2020 годом зарплата увеличится на 100 тысяч и составит 151 тысячу.

Ранее сообщалось, что по итогам последнего месяца прошлого года средняя номинальная зарплата в России увеличилась почти на 22 процента. Эти темпы оказались рекордными за последние 16 лет. Таким образом в декабре 2024 года средняя номинальная зарплата дошла до отметки в 128 665 рублей.

Также есть сведения, что в 2024 году средняя зарплата в 11 регионах России превысила 100 тысяч рублей. В целом по стране она составила почти 88 тысяч рублей.

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