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09:17, 28 февраля 2025Экономика

Названы регионы со средней зарплатой выше 100 тысяч рублей

РИА Новости: В 11 регионах России средняя зарплата превысила 100 тысяч рублей
Кирилл Луцюк

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

В 2024 году средняя зарплата в 11 регионах России превысила 100 тысяч рублей. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на Единую межведомственную информационно-статистическую систему.

Оказалось, что в целом по стране она составила почти 88 тысяч рублей, или на 19 процентов больше, чем в 2023 году. Самые высокие средние зарплаты были зафиксированы на Чукотке (185 тысяч рублей), в Ямало-Ненецком автономном округе (164 тысячи) и Москве (162 тысячи).

Также оказалось, что показатель в 100 тысяч рублей превысили средние заработные платы в Магаданской и Сахалинской областях, Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах, Камчатском крае и Якутии. В 2023 году в этом списке оказались Мурманская область и Санкт-Петербург.

Ранее появился прогноз о замедлении в России зарплатной гонки, а повышение зарплат действующих и новых сотрудников будет в первую очередь ориентировано на компенсацию инфляции. Некоторые эксперты также полагают, что в 2025 году работодателям будет все сложнее привлекать рабочих высокими зарплатами.

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