В России спрогнозировали замедление зарплатной гонки

Аналитик Дегтярева: В 2025 году стоит ожидать замедления зарплатной гонки в РФ

В 2025 году в России с большой долей вероятности замедлится зарплатная гонка, повышение зарплат действующих и новых сотрудников компаний будет нацелено в первую очередь на компенсацию инфляции. Об этом заявила глава подразделения платформы онлайн-рекрутинга hh.ru Сибирь Екатерина Дегтярева. Ее слова приводит ТАСС.

Она отметила, что в наступившем году тренд ускорения зарплатной гонки сменится фокусировкой работодателей на действующих сотрудников. Речь идет, в частности, о нематериальных программах поддержки работников. «У этих программ есть большие шансы на развитие в 2025 году», — резюмировала Дегтярева.

В то же время, добавила аналитик, конкуренция за рабочие руки в обозримом будущем никуда не денется. Уже сейчас в ряде отраслей высокие зарплаты больше не являются определяющим фактором для соискателей. Кандидаты, отметила эксперт, стали обращать больше внимания на такие факторы, как атмосфера в коллективе, отношение руководства к сотрудникам и т.д.

Одним из первых «революцию зарплат» в России спрогнозировал глава направления анализа и прогнозирования макроэкономических процессов ЦМАКП Дмитрий Белоусов. В середине 2024 года он заявил, что после возвращения на прежние рабочие места участники боевых действий на Украине вряд ли согласятся на кратное понижение зарплаты. В результате, предупреждал эксперт, работодателям в России придется участвовать в зарплатной гонке, чтобы удержать хотя бы действующих сотрудников.