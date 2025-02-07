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16:38, 7 февраля 2025Экономика

Россиянам назвали самые дефицитные профессии

Аналитик Дегтярева: Самый острый кадровый голод — в сегменте линейного персонала
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Российский рынок труда продолжает оставаться особенно дефицитным в части массового линейного персонала (сотрудники, выполняющие базовые функции в компаниях и на предприятиях). Об этом заявила глава подразделения платформы онлайн-рекрутинга hh.ru Сибирь Екатерина Дегтярева. Ее слова приводит ТАСС.

К линейному персоналу обычно относят курьеров, складских и производственных рабочих, продавцов, строителей, водителей, уборщиков поваров, кондитеров, пекарей и так далее. Нехватка квалифицированных сотрудников в этом сегменте российского рынка труда в настоящее время особенно острая.

При этом работодателям в 2025 году будет труднее заманивать рабочих высокими зарплатами, ожидает эксперт. Ключевыми факторами при выборе работы для соискателей в ряде отраслей сейчас становятся нематериальные. В частности, кандидаты обращают все большее внимание на атмосферу в коллективе, отношение начальства к подчиненным, а также на возможность профессионального и карьерного роста. На этом фоне конкуренция за рабочие руки в России в обозримом будущем никуда не денется, резюмировала Дегтярева.

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По данным аналитиков платформы «Мигрант Сервис», в декабре 2024 года средний ежемесячный заработок линейного персонала в России составлял порядка 115 тысяч рублей. Максимальный оклад в конце прошлого года оказался у складских рабочих (136 тысяч), минимальный — у уборщиков (77 тысяч). Строители в декабре получали в среднем 130 тысяч рублей, курьеры — 125 тысяч, водители — 120 тысяч, производственные рабочие — 100 тысяч, продавцы — 95 тысяч, повара, кондитеры и пекари — по 85 тысяч.

Ранее Дегтярева спрогнозировала замедление зарплатной гонки в России. В этом году, полагает аналитик, работодатели будут делать больший упор на действующих сотрудников. Чтобы удержать их, считает эксперт, начальники сделают акцент на человекоцентричность, находя индивидуальный подход к каждому работнику. На этом фоне темпы роста зарплат с большой долей вероятности окажутся ниже, чем в прошлом году. Индексация окладов прежде всего будет нацелена на компенсацию инфляции, заключила она.

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