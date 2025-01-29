Раскрыт средний заработок рабочих в России

«Мигрант Сервис»: Средний заработок рабочих в декабре составил 115 тыс. рублей

В декабре 2024 года средний ежемесячный заработок линейного персонала (сотрудников, выполняющих базовые функции в компаниях и на предприятиях) составлял около 115 тысяч рублей. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил эксперт по миграционной повестке и найму персонала, директор платформы «Мигрант Сервис» Андрей Кладов.

Максимальный ежемесячный оклад среди всех категорий линейного персонала оказался у складских рабочих. В декабре они зарабатывали в среднем 136 тысяч рублей. В тройку лидеров по этому показателю также вошли строители (130 тысяч) и курьеры (125 тысяч). На четвертом месте оказались водители (120 тысяч), а топ-5 замкнули производственные рабочие (100 тысяч).

Что касается окладов остальных представителей линейного персонала, то средняя зарплата продавцов в России в последний месяц 2024 года составила 95 тысяч рублей, поваров, кондитеров и пекарей — 85 тысяч. На последнем месте оказались уборщики со средним окладом в 77 тысяч.

Гораздо больше линейных работников во второй половине 2024 года получали московские таксисты. В августе-октябре средний оклад в этой столичной отрасли, по данным «Мигрант Сервиса» и компании SunCar, составлял примерно 153 тысячи рублей (152 985 рублей). За первую половину декабря средние доходы таксистов в Москве достигли порядка 172 тысячи. По итогам последнего месяца 2024 года эксперты прогнозировали рост заработка водителей в столице до 183 тысяч. Без учета значительных комиссий (отчислений для агрегаторов и таксопарков) средние доходы таксистов, как отмечали аналитики, могли бы составить около 310 тысяч.