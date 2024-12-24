В Москве спрогнозировали резкий рост доходов таксистов перед Новым годом

«Мигрант Сервис»: доходы таксистов в Москве вырастут на 30-50 % к концу декабря

По итогам декабря средний заработок таксистов в Москве может увеличиться на 30-50 процентов в сравнении с ноябрьским показателем за счет традиционного увеличения спроса на подобные услуги в конце года. Такой прогноз в разговоре с «Лентой.ру» дал глава платформы «Мигрант Сервис» Андрей Кладов.

Спрос россиян на такси традиционно достигает своего пика с 26 по 31 декабря, отметил он. Однако ситуация с доходами таксистов будет зависеть не только от этого фактора, но также от «удачливости» водителей, погодных условий, эффективности работы коммунальных служб и так далее, пояснил Кладов.

За первую половину декабря средние доходы столичных таксистов достигли отметки примерно в 172 тысячи рублей. При благоприятном стечении обстоятельств, прогнозирует эксперт, заработок водителей в Москве (общий доход по всем выполненным заказам) по итогам декабря может увеличиться примерно до 183 тысяч.

При этом следует учитывать, что водители должны выплачивать различного рода комиссии, напомнил аналитик. Так, комиссия агрегаторов в Москве составляет примерно 22 процента, а в регионах — около 17 процентов. Что касается комиссии парков от доходов таксистов, то в столице и регионах этот показатель находится на уровне в 3 процента. Эти расходы составляют значительную часть заработка водителей. Без их учета средний доход столичных таксистов в ноябре и первой половине декабря составил бы около 310 тысяч рублей, заключил Кладов.

В августе-октябре средний ежемесячный заработок московских таксистов составил примерно 153 тысячи рублей, а доходы водителей в Екатеринбурге и Уфе — около 137,5 и 110,5 тысячи соответственно. После большого заработка в декабре, прогнозирует независимый эксперт в области инновационного менеджмента, управления капиталом и финансами Степан Бритвин, большинство таксистов уйдут на отдых. «Это приведет к снижению загрузки парков до 60-80 процентов по сравнению с декабрьскими показателями, которые составляют 90-95 процентов», — заключил аналитик.