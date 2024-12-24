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07:00, 25 декабря 2024Экономика

В Москве спрогнозировали резкий рост доходов таксистов перед Новым годом

«Мигрант Сервис»: доходы таксистов в Москве вырастут на 30-50 % к концу декабря
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Razmik Zackaryan / Globallookpress.com

По итогам декабря средний заработок таксистов в Москве может увеличиться на 30-50 процентов в сравнении с ноябрьским показателем за счет традиционного увеличения спроса на подобные услуги в конце года. Такой прогноз в разговоре с «Лентой.ру» дал глава платформы «Мигрант Сервис» Андрей Кладов.

Спрос россиян на такси традиционно достигает своего пика с 26 по 31 декабря, отметил он. Однако ситуация с доходами таксистов будет зависеть не только от этого фактора, но также от «удачливости» водителей, погодных условий, эффективности работы коммунальных служб и так далее, пояснил Кладов.

За первую половину декабря средние доходы столичных таксистов достигли отметки примерно в 172 тысячи рублей. При благоприятном стечении обстоятельств, прогнозирует эксперт, заработок водителей в Москве (общий доход по всем выполненным заказам) по итогам декабря может увеличиться примерно до 183 тысяч.

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При этом следует учитывать, что водители должны выплачивать различного рода комиссии, напомнил аналитик. Так, комиссия агрегаторов в Москве составляет примерно 22 процента, а в регионах — около 17 процентов. Что касается комиссии парков от доходов таксистов, то в столице и регионах этот показатель находится на уровне в 3 процента. Эти расходы составляют значительную часть заработка водителей. Без их учета средний доход столичных таксистов в ноябре и первой половине декабря составил бы около 310 тысяч рублей, заключил Кладов.

В августе-октябре средний ежемесячный заработок московских таксистов составил примерно 153 тысячи рублей, а доходы водителей в Екатеринбурге и Уфе — около 137,5 и 110,5 тысячи соответственно. После большого заработка в декабре, прогнозирует независимый эксперт в области инновационного менеджмента, управления капиталом и финансами Степан Бритвин, большинство таксистов уйдут на отдых. «Это приведет к снижению загрузки парков до 60-80 процентов по сравнению с декабрьскими показателями, которые составляют 90-95 процентов», — заключил аналитик.

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