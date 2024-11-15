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08:14, 15 ноября 2024Экономика

Раскрыт средний заработок московских таксистов

«Мигрант Сервис»: средняя з/п московских таксистов составила 153 тысячи рублей
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В период с августа по октябрь 2024 года средний заработок таксистов в Москве составил примерно 153 тысячи рублей (152 985 рублей). Об этом свидетельствуют результаты совместного исследования, проведенного аналитиками платформы «Мигрант Сервис» и компании SunCar. С его итогами ознакомилась «Лента.ру».

Эксперты провели мониторинг, исходя из статистических данных по двум таксомоторным паркам российской столицы, а также по парку социального такси. Речь идет о совокупном доходе по всем выполненным заказам водителей, которые отработали более 20 дней в течение одного месяца.

Аналитики пришли к выводу, что водители такси как в Москве, так и в большинстве российских регионов, зачастую работают наизнос. Для достижения заработка в 153 тысячи рублей им нужно трудиться в среднем почти половину дня — порядка 11 часов в сутки. В августе и сентябре средний доход столичных таксистов находился в районе 151-152 тысяч рублей. В последний летний месяц он составлял 151 953 рубля, а в первый месяц осени — 151 154 рубля. В октябре средний заработок в столичной отрасли увеличился до 155 849 рублей.

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При этом эксперты напомнили, что значительная часть доходов водителей от выполненных заказов приходится на различного рода комиссии. Например, отчисления в пользу таксомоторных парков в столице составляет в среднем три процента, а комиссия агрегаторов — примерно 22 процента. Кроме того, не стоит сбрасывать со счетов и сопутствующие расходы водителей. Так, в Москве подобные затраты (аренда автомобиля, заправка бензином и так далее) составляют в среднем около 89 тысяч рублей в месяц. В результате суммарный доход московских таксистов без всех вышеперечисленных трат оказался бы более чем вдвое выше — порядка 314 тысяч рублей.

За последнее время в российской таксомоторной резко усилился кадровый дефицит. Глава Ассоциации содействия развитию таксомоторной отрасли Михаил Михайлов утверждал, что прервать тенденцию массового оттока водителей можно лишь путем повышения базового тарифа на пассажирские перевозки. В начале осени он находился в диапазоне от 150 до 200 рублей за поездку. Этот уровень, сетовал эксперт, не позволяет водителям рассчитывать на достойный ежемесячный заработок. Решить проблему, по его мнению, могло бы повышение базовой ставки «процентов на 30».

По итогам первого месяца осени средний чек поездки на такси в России вырос почти до 600 рублей и составил 598 рублей. Газета «Коммерсантъ» со ссылкой на участников рынка предупредила граждан о вероятном росте подобных услуг в стране еще на 30 процентов до конца 2024 года. Подобная динамика, поясняли эксперты, будет обусловлена подорожанием автомобилей, бензина и новой страховки с 1 ноября. На столько же, как прогнозировала газета «Известия» со ссылкой на данные «Яндекс Go», подорожают и поездки в такси по Москве с 25 октября.

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