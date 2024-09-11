Россиян предупредили о неизбежном росте цен на такси

Аналитик Михайлов: прервать отток таксистов можно лишь путем повышения тарифов

Прервать тенденцию массового оттока водителей такси из отрасли можно лишь путем повышения базового тарифа на пассажирские перевозки. О неизбежном росте цен на подобные услуги россиян предупредил глава Ассоциации содействия развитию таксомоторной отрасли Михаил Михайлов. Его слова приводит Autonews.

Он уточнил, что в настоящее время базовый таксомоторный тариф на перевозки находится на крайне низком уровне и составляет в среднем 150-200 рублей. При таком раскладе рассчитывать на высокий заработок в отрасли не приходится, посетовал Михайлов.

По его мнению, чтобы водители могли выйти в плюс, необходимо повысить базовый тариф «процентов на 30». В противном случае растущие расходы на обслуживание машин на фоне низкой частоты пиковой клиентской нагрузки продолжат заставлять водителей уходить из отрасли в надежде на более высокий заработок в других профессиях. «Если говорить о ремонте (машин в такси — прим. «Ленты.ру»), то цифры просто космические», — резюмировал Михайлов.

Ранее он заявил, что одной из главных причин растущего дефицита кадров в таксомоторной отрасли является политика компаний-агрегаторов. Последние, по его словам, специально устанавливают низкие базовые тарифы, чтобы на этот рынок выходили в основном подработчики. В результате такие фирмы, как отметил аналитик, зарабатывают всегда, поскольку берут комиссию со всех заказов, которая в совокупности достигает 35-40 процентов.