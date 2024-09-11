Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
13:56, 11 сентября 2024Экономика

В России объяснили острую нехватку таксистов

Аналитик Михайлов: нехватка таксистов в РФ вызвана низкими тарифами в отрасли

Фото: Belkin Alexey / Globallookpress.com

Острая нехватка таксистов в России в настоящее время обусловлена несколькими ключевыми факторами. О них рассказал глава Ассоциации содействия развитию таксомоторной отрасли Михаил Михайлов, его слова приводит Autonews.

Аналитик связал дефицит кадров в отрасли прежде всего с низкими тарифами на пассажирские перевозки. Так, базовая ставка в России сейчас находится в диапазоне от 150 до 200 рублей и 10 рублей — минута / 10 рублей — километр. Если водитель работает в такси на постоянной основе, а не в качестве подработки, то ему подобные тарифы крайне невыгодны, пояснил эксперт.

Пиковая клиентская нагрузка, добавил он, составляет в среднем один-два часа утром и вечером. Все остальное время водители такси перевозят пассажиров по базовой ставке. В итоге подобный формат позволяет покрыть только затраты на топливо и другие расходы. «Он не дает возможности зарабатывать», — резюмировал Михайлов.

На этом фоне эксперт напрямую связал кадровые проблемы в таксомоторной отрасли с политикой компаний-агрегаторов. Именно последние, по его словам, устанавливают для водителей невыгодные базовые тарифы. Он отметил, что агрегаторы изначально были заинтересованы, чтобы в отрасль приходили подработчики. Такие фирмы зарабатывают всегда, поскольку берут комиссию со всех заказов. «В совокупности она (комиссия за заказы — прим. «Ленты.ру») достигает 35-40 процентов», — отметил он. В итоге интерес к постоянной работе в такси стабильно снижается, заключил Михайлов.

Ранее член комитета Госдумы по транспорту Олег Гарин оценил кадровый дефицит в российской таксомоторной отрасли в 72 тысячи водителей. Помимо нехватки работников сегмент испытывает значительную потребность в транспортных средствах. По подсчетам Гарина, ежегодная нужда отрасли в машинах составляет в среднем 40-50 тысяч единиц.

Читайте
Что думаешь? Оцени!
      Анатолий Акулов
      Обсудить
      Последние новости

      ВСУ выпустили ракету С-200 по газопроводу в российском регионе

      Медведчук назвал причину угрозы Украины для стран Запада

      Мать полетела в Таиланд с ребенком с температурой под 40 и разозлила пользователей сети

      Мигрант получил пулю в бедро в российской пекарне за отказ работать сверхурочно

      Пипа предложила сэкономить на медалях украинских школьников

      Глава российского города научил жителей вырывать сорняки

      «Ростех» начал поставки оборудования связи для Арктики

      В IIHF сделали заявление об участии сборной России в Олимпиаде-2026

      МВФ предложил Украине повысить налог на добавленную стоимость

      В МИД ответили на вопрос об ультиматумах по Украине

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше