Дефицит таксистов в России оценили

Депутат Гарин: в России не хватает 72 тысяч водителей такси

В России не хватает 72 тысяч водителей такси — так дефицит рабочих рук в отрасли оценил депутат Госдумы, член комитета ГД по транспорту Олег Гарин, его цитирует НСН.

Помимо нехватки водителей, отрасли недостает и автомобилей — ежегодно им требуется 40-50 тысяч машин.

«Даже если мы посмотрим по экономической составляющей их работы, по рентабельности, по затратам, то, к сожалению, за два года они выросли более чем на 60 процентов. Это связано прежде всего со стоимостью автомобиля, запчастей», — пояснил Гарин.

По словам руководителя рабочей группы ОНФ «Защита прав автомобилистов» Петра Шкуматова, с дефицитом водителей такси можно справиться, если упростить работу самозанятым. В частности, им нужно «отменить или резко упростить» историю с путевыми листами и не требовать от них перекрашивать автомобиль или обклеивать его кузов. Сейчас из-за избыточных требований многим таксистам проще купить путевой лист или подделать его, отметил эксперт.

Ранее вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин заявил, что в стране нет людей, которые сели бы за баранку. В результате россияне платят за дефицит таксистов высокими тарифами. По его словам, помимо «белого» рынка такси, работающего с учетом всех правил и ограничений, в стране также функционируют «серый» и «черный» рынки, в результате чего значительная доля перевозок по-прежнему осуществляется бомбилами. Долю последних Шапорин оценил в «50 процентов отрасли перевозки».