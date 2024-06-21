В России оценили долю бомбил среди таксистов

В Национальном автомобильном союзе заявили о нехватке в РФ 80 тысяч таксистов

В России не хватает 80 тысяч водителей такси, рассказал радиостанции «Говорит Москва» вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.

«Нет людей, которые сядут за баранку. К чему это приводит нас всех? Все очень просто, мы за это платим высокими тарифами», — объяснил специалист. По его словам, помимо «белого» рынка такси, работающего с учетом всех правил и ограничений, в стране также функционируют «серый» и «черный» рынки, в результате чего значительная доля перевозок по-прежнему осуществляется бомбилами. Долю последних Шапорин оценил в «50 процентов отрасли перевозки».

О том, что в РФ не хватает водителей и автомобилей такси экономкласса, из-за чего стоимость услуг начала расти, стало известно прошлой осенью. Нехватку водителей объясняют возросшими требованиями, в том числе тем, что они должны покупать полис ОСАГО по тарифу для перевозчиков, который в 10-12 раз выше стандартного.

На фоне ситуации общественники призывали временно допустить мигрантов к работе в такси. Сейчас там могут работать водители с правами из стран, где русский язык является государственным, а остальным нужно получать водительское удостоверение российского образца. При этом запрет на трудоустройство мигрантов в отрасли действует в ряде российских регионов, а в Госдуме предлагают обсудить его введение на федеральном уровне, писала «Российская газета».