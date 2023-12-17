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09:45, 17 декабря 2023Россия

В России предложили решение проблемы с нехваткой таксистов

Совет по развитию такси предложил Совфеду разрешить мигрантам работать в такси

Фото: Unsplash

Общественный совет по развитию такси направил первому зампреду комитета Совета Федерации по экономполитике Алексею Синицыну предложение, которое поможет решить проблему с нехваткой таксистов. Об этом на пресс-конференции заявила председатель совета Ирина Зарипова, сообщает РБК.

В России выступили за временный допуск мигрантов для работы в такси. При этом они должны быть под жестким контролем, подчеркнула Зарипова.

Сейчас в такси могут работать водители с правами из Киргизии, Белоруссии и других стран, где русский язык является государственным. Граждане других государств должны получать водительское удостоверение российского образца. При этом запрет на работу в такси мигрантов есть в Тюменской, Тульской, Магаданской и Челябинской областях, а также в ХМАО.

Ранее сообщалось, что в условиях кадрового голода, который в последнее время стал серьезной проблемой для российской экономики, в стране стало остро не хватать водителей такси. Дефицит в отрасли к осени составил 72 тысячи человек, говорилось в исследовании экспертов Аналитического центра при правительстве России.

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