Россия столкнулась с острым кадровым дефицитом в одной отрасли

«Ведомости»: в РФ остро не хватает таксистов, дефицит оценили в 72 000 человек

В условиях кадрового голода, который в последнее время стал серьезной проблемой для российской экономики, в стране стало остро не хватать водителей такси. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на исследование экспертов Аналитического центра при правительстве России.

Дефицит в отрасли к осени составил 72 тысячи человек, оценили специалисты. Причем общее число действующих разрешений на таксомоторную деятельность сократилось на 13,6 процента. Газета указала, что в пиковый сезон в декабре таксопаркам понадобится еще больше водителей — 80 тысяч человек.

Эксперты связывают нехватку кадров с мобилизацией, отъездом мигрантов из крупных городов и перетоком работников в другие сферы экономики. К дефициту также привели растущие финансовые и административные издержки и падение чистой прибыли водителей. После получения денег за поездки, водителю необходимо покрыть расходы на автомобиль и его обслуживание, которые в последнее время резко выросли. По данным Аналитического центра, таксистам приходится тратить на машину в 1,5 раза больше, чем два года назад, причем доля расходов на эксплуатацию автомобиля такси составляет до 40 процентов цены поездки.

Помимо дефицита водителей в стране остро не хватает автомобилей такси — относительно 2021 года дефицит составляет 21,4 процента при потребности отрасли в 40-50 тысяч единиц ежегодно. Сами же сотрудники винят в сложившейся ситуации госрегулирование, а именно вступивший в силу 1 сентября закон №580-ФЗ, который включает множество ограничений для таксистов. «Новый закон о такси предъявляет к самозанятым водителям на личных автомобилях все те же требования, что и к таксопаркам. Для физлиц эти требования сверхзатратны и неисполнимы», — рассказал один из водителей такси.

Согласно «закону о такси», таксопарки обязаны передавать ФСБ данные о перевозках и местоположении автомобиля, а водители должны покупать полис ОСАГО по тарифу для перевозчиков, который в 10-12 раз выше стандартного. Из-за новых особенностей госрегулирования с российского рынка такси может уйти треть водителей (30 процентов), а доходы отрасли сократятся на 380 миллиардов рублей. Это, в свою очередь, приведет к тому, что цены на такси взлетят сразу на 30 процентов.