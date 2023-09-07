Ценам на такси пообещали рост на десятки процентов

ЦСР: с российского рынка может уйти треть таксистов из-за высоких цен на ОСАГО

Из-за неподъемных цен на ОСАГО с российского рынка такси может уйти треть водителей (30 процентов), а доходы отрасли сократятся на 380 миллиардов рублей. Об этом заявили эксперты Центра стратегических разработок (ЦСР).

При этом совокупный заработок самих таксистов упадет на 195,9 миллиарда рублей, а цены на перевозки взлетят сразу на 30 процентов. Такой сценарий отрасли пообещали в том случае, если власти не примут меры для преодоления «существующих барьеров выдачи полисов».

Как отметила заместитель генерального директора ЦСР, директор Центра регуляторной политики Екатерина Папченкова, для повышения доступности ОСАГО и безопасности поездок нужны «принципиально новые» платформенные решения.

Она привела в пример опыт США, Канады, Индии и других крупных стран, которые используют гибридное (динамическое) страхование — когда у водителя такси, который оказывает услуги через цифровые платформы, есть одновременно личный и коммерческий страховой полис. «Это даст возможность чередования полиса ОСАГО для такси и обычного полиса ОСАГО для автомобилей в зависимости от цели использования автомобиля», — сказала Папченкова.

Проблемы в отрасли начнутся в связи с вступлением в силу нового закона о такси 1 сентября. Документ обязал водителей такси, в том числе самозанятых, покупать страховой ОСАГО по тарифу для перевозчиков, который стоит в 10-12 раз больше стандартного. Подорожание услуг такси на треть на фоне этих изменений прогнозировали еще в августе.