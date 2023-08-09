Такси в России подорожает на треть

Цены на такси в России впервые приблизились к 33 рублям за 1 километр

Цены на такси в России приблизились к 33 рублям за один километр и могут подорожать еще на 30 процентов к сентябрю. Об этом со ссылкой на представителей отрасли пишет РБК.

По данным компании «Чек Индекс» (анализирует данные с более миллиона онлайн-касс и экспертов-партнеров), средний чек на такси в России в первом полугодии 2023 года достиг 435 рублей, увеличившись на 4 процента в годовом выражении. При этом в Москве средняя поездка стоила 771 рубль (плюс 12 процентов). Количество поездок также выросло — в столице за 6 месяцев их было совершено 189 миллионов (плюс семь процентов к первому полугодию 2022 года).

Пресс-секретарь сервиса «Максим» Павел Стенников заявил, что с начала года стоимость поездки на такси выросла примерно на четверть в регионах России и на 40 процентов — в Москве. Стоимость перевозок увеличивается по той же причине, по которой растут цены на другие товары и услуги, объяснил он — индекс потребительских цен (главный показатель инфляции) вырос в январе-июне на 5,55 процента к аналогичному периоду прошлого года.

На подорожание услуг такси повлиял и рост цен на автомобили, добавили в сервисе «Максим». Многие зарубежные производители после февраля 2022 года отказались поставлять свою продукцию в Россию, а у местных заводов по той же причине возникли сложности с комплектующими. При этом срок эксплуатации большинства автомобилей такси подходит к концу, так как они приобретались компаниями-перевозчиками еще до пандемии, напомнил Стенников.

Заметно подорожали и расходники и запчасти. Представитель сервиса «Ситимобил» отметил изданию, что цены на такси взлетели именно из-за роста затрат перевозчиков на обслуживание машин. Директор практики «Транспорт и машиностроение» Strategy Partners Роман Тиняев добавляет, что еще одним фактором стал рост стоимости топлива. Так, на торгах 8 августа на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) бензин Аи-95 вновь вырос в цене — на 0,49 процента, до 67,7 тысячи рублей за тонну.

«Ситимобил» ожидает, что с сентября 2023 года услуги перевозок могут подорожать на 30 процентов. При этом Павел Стенников прогнозирует, цены могут вырасти кратно из-за вступления в силу нового закона о такси. Документ, комплексно регулирующий работу в сфере, был подписан президентом России Владимиром Путиным в конце прошлого года и вступит в силу с началом осени.