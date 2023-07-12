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20:58, 12 июля 2023Экономика

Резкий рост цен на такси объяснили

Рост цен на такси в Москве объяснили нехваткой водителей и проблемами с навигацией

Фото: Мария Девахина / РИА Новости

Цены на такси в Москве резко выросли из-за нехватки водителей, сезонности и проблем с навигацией. Об этом заявила председатель Общественного совета по развитию такси Ирина Зарипова во время межфракционного заседания в Госдуме с представителями отрасли, ее слова приводит РИА Новости.

Она напомнила, что в такси существует понятие динамического тарифообразования. Алгоритм снижает цену, когда исполнителей услуги много, а заказов мало, и повышает в обратной ситуации. «Когда мы говорим о том, что сегодня цена растет, мы сталкиваемся с тем, что действительно не хватает водителей на линии», — объяснила Зарипова.

Влияет на стоимость и сезонный фактор. Председатель общественного совета подчеркнула, что цена на услуги такси в июне и июле всегда была выше, чем в сентябре-октябре из-за повышенного спроса.

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Упомянула Зарипова и о проблемах с навигацией. Из-за них водители подолгу не могут найти пассажиров, а при сбое алгоритма на заказ может приехать машина за несколько километров вместо ближайшей — цена растет за счет увеличения «холостого пробега». При этом важным фактором остается и увеличение цен на запчасти и обслуживание автомобилей, добавила она.

По данным «Чек Индекса», за первую половину 2023 года средняя стоимость поездки на такси в России выросла на 4 процента по сравнению с прошлым годом, до 435 рублей, а в Москве взлетела сразу на 12 процентов, до 771 рубля. В одном из крупнейших онлайн-сервисов такси «Ситимобил» такое изменение цен ранее объяснили удорожанием автомобилей, а также их обслуживания, бензина, запчастей и услуг автомоек.

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